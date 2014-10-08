СБУ розслідує мільйонні зловживання в міністерстві Табачника

Дії Табачника призвели до привласнення керівництвом Державної наукової установи ”Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” та Державного спеціалізованого видавництва ”Освіта” бюджетних коштів у розмірі близько 2,76 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, за матеріалами економічної контррозвідки Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області 19 червня 2014 року відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України за фактом зловживань службовим становищем екс-міністром Табачником, дії якого призвели до привласнення керівництвом Державної наукової установи ”Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” та Державного спеціалізованого видавництва ”Освіта” бюджетних коштів у розмірі близько 2,76 млн грн у ході виготовлення підручників за державним замовленням.

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Крім того, «слідчим відділом Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області розпочато кримінальне провадження від 17 вересня 2014 року за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України за фактом привласнення та розтрати 24,4 млн грн бюджетних коштів колишнім першим заступником голови Держінформнауки Б.Гриньовим та генеральним директором ДП ”ДНДЦ ”Фонон” і ПАТ НВК ”Наука” С.Ларкіним, протиправні дії яких у ході реалізації Державної цільової науково-технічної програми ”Нанотехнології та наноматеріали” на 2010-2014 роки завдали економічних збитків державі та призвели до гальмування розвитку науки».