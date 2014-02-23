ВР звільнила Табачника з посади Міносвіти

13:02, 23 лютого 2014
Політика
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Верховна Рада України ухвалила постанову “Про звільнення Дмитра Табачника від виконання обов'язків міністра освіти і науки України”.

Табачника звільнили з посади Міносвіти

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 народних депутатів України з 329, зареєстрованих у залі.

Довідка УНІАН. Табачник очолював Міністерство науки та освіти з березня 2010 року.

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