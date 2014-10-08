ЦВК дозволила виборцям Донбасу тимчасово змінити місце голосування

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.

За її словами, громадяни повинні до 20 жовтня звернутись до органів ведення Держреєстру виборців, написати відповідну заяву та надати паспорт. Якщо ж паспорт втрачено, то громадяни можуть надати органу ведення Держреєстру тимчасове посвідчення громадянина України.

"ЦВК передбачила, що жодних документів, які підтверджують необхідність зміни місця голосування, додавати не потрібно. Лише паспорт і заява", - сказала Усенко-Чорна, зазначивши, що зразок такої заяви є на сайті ЦВК, а органи ведення реєстру виборців мають відповідні інструкції, щоб оперативно опрацьовувати такі заяви.

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В той же час Усенко-Чорна наголосила, що такий механізм діє для виборців Донецької, Луганської областей, а також для АР Крим, а громадяни з інших областей повинні надати документ, який засвідчує необхідність зміни місця голосування.

"За результатами розгляду такої заяви кожному громадянину, який змінив місце голосування, видається посвідчення. І наступний крок - завдяки автоматизованій системі реєстру, громадянин вноситься до списку виборців", - додала вона.

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Заступник голови ЦВК також наголосила, що такі виборці зможуть отримати лише бюлетень для голосування за партію у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. За мажоритарників вони проголосувати не зможуть.