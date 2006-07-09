Берлусконі постане перед судом за відмивання грошей

Колишній прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ постане перед судом за обвинуваченням у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і підробці бухгалтерської документації. Рішення про початок процесу прийняв суд в Мілані, передає радіостанція «Німецька хвиля». Перше засідання призначено на 21 листопада.

Обвинувачення пред`явлені ще 13 особам, зокрема британському адвокату екс-прем`єра Девіду МІЛЛЗУ.

За даними прокуратури, в 90-ті роки С.БЕРЛУСКОНІ заплатив Д.МІЛЛЗУ 600 тис. доларів, щоб той дав неправдиві свідчення на процесі у справі про фінансові махінації компанії "Медіасет", що належить С.БЕРЛУСКОНІ.

Слідство вважає, що "Медіасет" через підставні фірми купувала права на показ американських кінофільмів, сплачуючи завищені ціни, щоб формально понизити розміри прибутку і заплатити менше податків.