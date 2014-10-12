Російський блогер знайшов на кладовищі в Ростові "дивні" свіжі могили

Російський блогер у своєму ЖЖ повідомляє, що виявив на кладовищі в Ростові-на-Дону "дивні, якщо не сказати більше, поховання".

"Минулого року, в травні, коли я ховав свого батька, нам виділили місце прямо навпроти тільки що відбудованого ЖК "Суворовський", який збудувало Міноборони РФ для військовослужбовців. І тут на відшибі, навпроти "Суворовського", поховання розташовувались обабіч ґрунтової дороги, на якій навіть могли роз'їхатися два автомобіля. А цього разу під'їхати ми не змогли... Довелося залишити машину і йти пішки. Замість дороги з'явилися три ряди ось таких поховань", - пише блогер.

"Більшість поховань - це НМ або НЖ. Я так розумію "неизвестный мужчина" і "неизвестная женщина". У більшості дата смерті літо-осінь 2014, більшість зазначено як 20-30 років, 40-45 років... Майже всі до 60 років. Але багато і поховань із зазначеними прізвищами та іменами. Там теж усі молоді. І дати смерті є і 2014 і 2013 рік, і навіть на 2012 рік. Явно, що поховання були зроблені в один час, тому що я сам там бував і видно, дорогу віддали під поховання зовсім недавно. Вони всі зовсім свіжі", - наголошує він.

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Підозри викликає і той факт, що поховання зроблені далеко від центральних алей і навіть не на нових кварталах, де ховають зараз. Саме вдалині й на околиці, куди можуть потрапити тільки родичі тих, чиї могили там знаходяться, зазначає блогер.

Деякі користувачі ЖЖ у своїх коментарях припускають, що мова йде про поховання убитих в Україні російських громадян: військових і просто добровольців.