Вчора у Сєвєродонецьку гриміли вибухи

Як повідомляє "Інформатор", вибухи лунали з 21:40 по 21:45.

Судячи по звуку, вибухи сталися недалеко від міста. Про причини інциденту і інші подробиці поки нічого не відомо.

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