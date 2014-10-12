Вчора у Сєвєродонецьку гриміли вибухи
10:25, 12 жовтня 2014Політика
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Вчора ввечері у Сєвєродонецьку Луганської області прогриміли два вибухи.
Увечері в Сєвєродонецьку було неспокійно / sed-rada.gov.ua
Як повідомляє "Інформатор", вибухи лунали з 21:40 по 21:45.
Судячи по звуку, вибухи сталися недалеко від міста. Про причини інциденту і інші подробиці поки нічого не відомо.
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