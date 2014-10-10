Порошенко хоче створити в Северодонецьку військову бригаду
19:01, 10 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко під час перебування у Северодонецьку на Луганщині закликав створити в місті постійну військову бригаду.
Президент закликав створити в Северодонецькувійськову бригаду / twitter.com/APUkraine
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в Twitter.
«Порошенко закликав створити в Северодонецьку постійну військову бригаду», - написав Цеголко.
Порошенко закликав створити в Северодонецьку постійну військову бригаду.
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 октября 2014
Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з робочою поїздкою на Донбасі, в рамках якої, зокрема, він проінспектував фортифікаційні укріплення за 32 км від Донецька. Також у Краматорську Порошенко представив нового голову Донецької ОДА Олександра Кіхтенка.
Потім Порошенко відбув до Сєверодонецька, де була запланована нарада з адміністративно-господарським активом Луганської області.
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