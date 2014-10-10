Порошенко хоче створити в Северодонецьку військову бригаду

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Порошенко закликав створити в Северодонецьку постійну військову бригаду», - написав Цеголко.

Порошенко закликав створити в Северодонецьку постійну військову бригаду. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 октября 2014

Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з робочою поїздкою на Донбасі, в рамках якої, зокрема, він проінспектував фортифікаційні укріплення за 32 км від Донецька. Також у Краматорську Порошенко представив нового голову Донецької ОДА Олександра Кіхтенка.

Потім Порошенко відбув до Сєверодонецька, де була запланована нарада з адміністративно-господарським активом Луганської області.