Порошенко хоче створити в Северодонецьку військову бригаду

19:01, 10 жовтня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко під час перебування у Северодонецьку на Луганщині закликав створити в місті постійну військову бригаду.

twitter.com/APUkraine

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Порошенко закликав створити в Северодонецьку постійну військову бригаду», - написав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з робочою поїздкою на Донбасі, в рамках якої, зокрема, він проінспектував фортифікаційні укріплення за 32 км від Донецька. Також у Краматорську Порошенко представив нового голову Донецької ОДА Олександра Кіхтенка.

Потім Порошенко відбув до Сєверодонецька, де була запланована нарада з адміністративно-господарським активом Луганської області.

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