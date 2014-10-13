Визначилася трійка лідерів симпатій українців на виборах

За даними опитування, яке проводилося 1-8 жовтня, до Верховної Ради також мають можливість потрапити «Сильна Україна» (7,8%), «Батьківщина»(6,9%) та «Самопоміч» (5,4%).

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Про це сьогодні на презентації опитування в УНІАНі заявив директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.

При цьому, за даними опитування, за останні два місяці найбільше додав «Народний фронт».

«Ця політична сила зберігає динаміку росту, натомість такі сили, як Радикальна партія та Громадянська позиція втрачають свої позиції», - зазначив Антипович.

За його словами також, «Народний фронт» став найпопулярнішим варіантом «другого вибору партій», який би могли обрати українці 26 жовтня. Так, 10% виборців хочуть підтримати «Народний фронт» у тому разі, якщо не проголосують за свою партію.

«За результатами відповідей на питання «За яку ще одну партію Ви могли б проголосувати на виборах 26 жовтня» - лідирує «Народний фронт», 8% - має БПП, більше ніж 4% - Громадянська позиція та Ляшко», - повідомив соціолог.

Висловились респонденти і з приводу симпатій щодо майбутньої кандидатури прем’єр-міністра. Так, понад третина опитаних хотіла б бачити прем’єр-міністром після виборів Арсенія Яценюка (35%), Також 9% хотіли б бачити прем’єром Сергія Тігіпка, по 5% - Гриценка і Ляшка.

«При цьому більше половини респондентів вважають (52%), що першочерговими завданнями української влади є контроль росту цін та інфляції та боротьба з корупцією(41%), - заявив Антипович.

Важливими завданнями українці також вважають люстрацію та недопущення росту безробіття.

Дане опитування було проведено 1-8 жовтня 2014 року. Було опитано 2 тисячі респондентів від 18 років у всіх регіонах України, крім Криму.