У НУ-НС попереджають: Києву загрожує серія “Еліта-центрів”

Народний депутат України Оксана Білозір закликає киян, які інвестували кошти у будівництво житла, бути пильними та постійно контролювати хід будівництва.

У переданій УНІАН заяві прес-служби депутата від НУ-НС стверджується, що нині в державі склалися такі умови, що громадяни-інвестори можуть сподіватися виключно на добропорядність забудовників, яким довірили свої кошти. Як зауважує Білозір, українська влада, у тому числі й місцева, взагалі нічого не знає про проблеми ошуканих інвесторів та не володіє інформацією стосовно подібних випадків або існування ризиків на підконтрольній території.

"Ми звернулися до всіх районних адміністрацій міста Києва з проханням надати інформацію про наявність у районі проблем, подібних ситуації з "Еліта-центром", - стверджує Білозір. - І що шокує: в деяких райдержадміністраціях навіть не знають, що в їхньому районі такі проблеми існують, хоча до нас вже зверталися ошукані інвестори. Подібна ситуація і в Київській міській державній адміністрації. Коли ми запитали хто здійснює загальний контроль (в цілому) за ходом будівництва, то отримали відповідь, що цими питаннями ніхто спеціально не займається".

Депутат визнала, що дійсно “ми маємо серйозну прогалину у законодавстві, яка дозволяє недобросовісним забудовникам обкрадати людей”.

За умови, коли Верховна Рада не працює тривалий час, тобто латати “дірки” у законах фактично нема кому, Білозір вважає, що саме мер Києва Леонід Черновецький має вжити заходів щодо контролю за ходом будівництва житла, яке будується за кошти інвесторів, “та саме на нього має бути покладена персональна відповідальність за подальші кризові явища, які можуть виникнути...”