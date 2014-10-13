Обстріл медиків порушує всі цивілізовані норми - МОЗ про розстріл "швидкої допомоги"

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

"10 жовтня 2014 року близько 21.00 під час транспортування хворого до щелепно-лицьового відділення 1-ї міської лікарні міста Донецьк на трасі Донецьк – Запоріжжя на блок-посту терористів біля населеного пункту Широке було розстріляно бригаду екстреної медичної допомоги у складі фельдшера Доценко Ірини Миколаївни (1965 р.н.) та водія Канцедала Івана Івановича (1956 р.н.). Усі члени бригади «швидкої» та хворий загинули", - сказано в повідомленні.

Читайте такожБойовики розстріляли "швидку допомогу" під Широким, три людини загинули (перехоплення переговорів)В зв’язку з цим МОЗ України заявляє, що обстріл медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків є "найбільш цинічним злочином, який порушує усі цивілізовані норми людства".

Також колектив МОЗ України висловив щирі співчуття родичам і колегам загиблих і звернувся до усіх міжнародних гуманітарних організацій з вимогою надати належну оцінку трагічній події та осудити дії терористичних проявів на території суверенної України.