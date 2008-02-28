У НУ-НС мають підозру, що «партія Ющенка» помре, не народившись

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що для створення єдиної партії на основі демократичних сил на даний час стає дедалі менше підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.КАТЕРИНЧУК висловив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Політичних підстав для створення єдиної партії на сьогодні стає все менше і менше”, - сказав він. При цьому М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що питання про створення єдиної партії на базі блоку НУ-НС може розглядатися на з’їзді Європейської партії у березні.