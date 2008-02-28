Частина НУ-НС розпочала підготовку до дострокових виборів

Народний депутат України від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола КАТЕРИНЧУК заявляє, що Європейська партія України, лідером якої він є, розпочала підготовку до дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, «це вимушена міра… Ми вважаємо, що навряд чи цей парламент проіснує 5 років».

У той же час він зауважив, що йдеться про думку партії. Від себе особисто М.КАТЕРИНЧУК додав, що на його переконання сьогодні взагалі дострокові вибори не потрібні, але якщо парламент не працює і працювати не буде, «немає іншого виходу».

В контексті висловленого М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що в разі проведення дострокових виборів необхідно на законодавчому рівні вирішити питання, як їх проводити, тобто або через відкриті списки, чи шляхом повернення до мажоритарної системи.