Частина НУ-НС розпочала підготовку до дострокових виборів

14:55, 28 лютого 2008
Політика
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Навряд чи цей парламент протягне 5 років...

Народний депутат України від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола КАТЕРИНЧУК заявляє, що Європейська партія України, лідером якої він є, розпочала підготовку до дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, «це вимушена міра… Ми вважаємо, що навряд чи цей парламент проіснує 5 років».

У той же час він зауважив, що йдеться про думку партії. Від себе особисто М.КАТЕРИНЧУК додав, що на його переконання сьогодні взагалі дострокові вибори не потрібні, але якщо парламент не працює і працювати не буде, «немає іншого виходу».

В контексті висловленого М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що в разі проведення дострокових виборів необхідно на законодавчому рівні вирішити питання, як їх проводити, тобто або через відкриті списки, чи шляхом повернення до мажоритарної системи.

 

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