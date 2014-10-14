Тільки канадські спостерігачі наважилися приїхати на вибори в Луганську область

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської облдержадміністрації, більшість міжнародних спостерігачів фактично проігнорували парламентську кампанію в Луганській області через бойові дій і, як наслідок, неможливість забезпечення особистої безпеки.

Читайте такожІз 5 млн виборців на Донбасі проголосувати зможуть лише 2 млн"Єдині, хто відважився приїхати в область - представники Канадської Місії Спостереження CANEOM, довгострокові спостерігачі Стівен Рой і Роман Базікалов", - сказано в повідомленні.

В понеділок голова Луганської ОДА Геннадій Москаль провів зустріч з канадськими спостерігачами. І хоча ОДА не є суб'єктом виборів і не може втручатися у виборчий процес, Москаль запевнив, що в разі необхідності адміністрація надасть сприяння в роботі спостерігачів.