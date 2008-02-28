У Тимошенко думають, що якщо прем`єр ще здатна говорити, то все нормально

Юлія Тимошенко почувається терпимо. Так прокоментувала кореспондентові ЛІГАБізнесІнформстан здоров`я Прем`єр-міністра прес-секретар голови уряду Марина Сорока.

"Юлія Володимирівна перебуває на лікарняному, до понеділка на роботі вона навряд чи з`явиться. Вона розмовляла зі мною і сказала, що до вихідних точно буде на лікарняному", - сказала М.Сорока, додавши, що Ю.Тимошенко інтенсивно працювала всі ці дні і з високою температурою їздила на переговори до Російської Федерації, і підтвердивши, що нинішнє захворювання голови уряду пов`язане з ускладненнями після перенесеного на ногах грипу.

При цьому прес-секретар Прем`єра спростувала інформацію про те, що Ю.Тимошенко проходить лікування у відділенні інтенсивної терапії. М.Сорока також спростувала повідомлення, що з`явилися у ряді ЗМІ, про стан здоров`я голови уряду, що нібито погіршав. "Якщо вона (Ю.Тимошенко - ред.) зі мною говорила, то, я думаю, що відчуває вона себе терпимо", - підсумувала М.Сорока.