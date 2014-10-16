Між "ДНР" і "ЛНР" загострюється конфлікт через розподіл ресурсів з Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Між терористами так званих «ДНР» та «ЛНР» загострюється конфлікт за розподіл ресурсів, які постачаються з Росії», - заявив він.

«Донецькі терористи звинувачують луганських у тому, що вони привласнюють більшість надходжень собі», - додав Лисенко.

Окрім того, за даними РНБО, на Донбасі зросла кількість збройних сутичок між бойовиками.

Читайте такожУ "ЛНР" оголосили полювання на велосипедистів «Фіксується тенденція щодо збільшення збройних сутичок між окремими групами незаконних збройних формувань у боротьбі за контроль над певними майновими комплексами», - зазначив Лисенко.

«Зокрема, ватажки різних угруповань ДНР підсилили особисту охорону, оскільки бояться фізичного знищення з боку інших банд», - додав він.

За його словами, протистояння між терористами набуло такої інтенсивності, що кілька банд, сформованих з жителів АР Крим, відмовились брати участь у подальших сутичках та планують найближчим часом залишити територію Донбасу.

Як зазначав сьогодні керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, серед місцевого населення Донбасу ведеться активна агітаційна робота з метою залучення добровольців через нестачу людських ресурсів у лавах бойовиків.