У Харкові голландські судмедексперти почали вивчати особисті речі жертв рейсу МН-17

У Харкові голландські судмедексперти розпочали дослідження особистих речей загиблих пасажирів рейсу МН-17, збитого в Донецькій області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на суперінтенданта Національної поліції Королівства Нідерланди Патріка Восса.

«У цьому процесі братимуть участь судмедексперти, які приїхали з Голландії. Ми уважно вивчимо все, що привезли, промаркіруємо і підготуємо до відправки до Голландії. А в Голландії вже буде проведений більш детальний аналіз всіх речей, після чого вони будуть повернуті родичам загиблих. Який час займуть роботи в Харкові, визначити поки складно. Для нас важливо зробити якісно, а не швидко», - зазначив Восс.

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За його відомостями, особисті речі, які привезли в Харківську область, були зібрані в селищах Грабово та Розсипне в Донецькій області.

«Здебільшого це особисті речі жертв авіакатастрофи. Ми збирали їх в полі на місці катастрофи, також деякі речі були передані нам місцевими жителями, які всі ці місяці дбайливо зберігали все, що вони зібрали на місці падіння літака. На цьому наша робота не закінчена, тому що, на жаль, нами лишаються не оглянуті деякі місцевості, до яких ми не маємо доступу. Тому протягом наступних тижнів і місяців ми маємо намір продовжити нашу роботу, поки не будемо впевнені, що зібрали всі особисті речі всіх загиблих в авіакатастрофі», - підкреслив Восс.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня в Харків прибув вантаж з особистими речами загиблих пасажирів Боїнга рейсу МН-17.

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Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук».

Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 людини, які перебували на борту, зокрема всі члени екіпажу були громадянами Малайзії.