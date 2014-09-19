BBC: Результати розслідування катастрофи MH17 можуть оприлюднити за рік
Міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс заявив, що підсумкова доповідь за результатами розслідування катастрофи на Донбасі малайзійського «Боїнга», внаслідок якої загинуло майже 300 осіб, може бути оприлюднена влітку наступного року.
Як повідомляє «ВВС-Україна», про це Тіммерманс заявив сьогодні під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.
Він підкреслив, що це найбільше в історії країни розслідування.
Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня в небі над Донецькою областю. Загинули усі 298 осіб, що перебували на його борту. Більшість загиблих – громадяни Нідерландів.
За даними українських спецслужб, які підтвердила американська розвідка, літак був збитий бойовиками з доставленої з Росії системи "Бук", але вони вважали, що ціляться у військовий український літак.
Терористи тривалий час ускладнювали доступ міжнародних експертів до місця катастрофи.
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9 вересня було оприлюднено попередній звіт Ради безпеки Нідерландів щодо розслідування авіакатастрофи. Згідно з документом, малайзійський Boeing-777 розпався у повітрі в результаті структурних ушкоджень, викликаних ураженням ззовні великою кількістю високоенергетичних об’єктів. «Немає жодних ознак, що аварія MH17 була спричинена технічною несправністю або діями екіпажу», - йдеться у документі.