BBC: Результати розслідування катастрофи MH17 можуть оприлюднити за рік

Як повідомляє «ВВС-Україна», про це Тіммерманс заявив сьогодні під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Він підкреслив, що це найбільше в історії країни розслідування.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня в небі над Донецькою областю. Загинули усі 298 осіб, що перебували на його борту. Більшість загиблих – громадяни Нідерландів.

За даними українських спецслужб, які підтвердила американська розвідка, літак був збитий бойовиками з доставленої з Росії системи "Бук", але вони вважали, що ціляться у військовий український літак.

Терористи тривалий час ускладнювали доступ міжнародних експертів до місця катастрофи.

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9 вересня було оприлюднено попередній звіт Ради безпеки Нідерландів щодо розслідування авіакатастрофи. Згідно з документом, малайзійський Boeing-777 розпався у повітрі в результаті структурних ушкоджень, викликаних ураженням ззовні великою кількістю високоенергетичних об’єктів. «Немає жодних ознак, що аварія MH17 була спричинена технічною несправністю або діями екіпажу», - йдеться у документі.