Україна за час АТО піднялася на 21-е місце за рівнем військового потенціалу - експерт

Україна за час проведення антитерористичної операції на сході країни проти сепаратистів, підтримуваних Російською Федерацією, піднялася з 22-го на 21-е місце серед 55 країн у рейтингу військового потенціалу країн світу.

Про це під час «круглого столу» в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1+1», сказав генерал-лейтенант Ігор Романенко, який займав в 2006-2010 році посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

"За півроку ведення бойових дій по військовому потенціалу - тому що звернули на це увагу, змушені були - ми перейшли з 22-го місця на 21-е", - сказав Романенко, зазначивши, що Росія - друга країна в світі за військовим потенціалом.

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При цьому експерт відзначив, що в умовах воєнних дій скорочення бюджету на оборонну галузь країни в 2015 році неприпустимо.

Романенко також розповів, що через недостатнє фінансування за роки незалежності армії доводилося скорочувати кількість складної бойової техніки, щоб підтримувати в бойовому стані ту, що залишилася.

"У зв'язку з цим боєготовність об'єктивно падала, ми не могли нормально проводити навчання, і це раз на рік, хоча б на рівні батальйону", - додав він.