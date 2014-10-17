Лідери Євросоюзу розійшлися в оцінках ранкових переговорів між Порошенком та Путіним

На думку Канцлера Німеччини Ангели Меркель, "прориву" у прямих переговорах між Росією та Україною не було досягнуто, попри те, що деякі європейські лідери говорили про позитивні результати переговорів.

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Про це вона заявила після зустрічі.

Натомість Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу був конкретніший, підкресливши, що президенти України та Росії таки домовилися про виконання Мінського протоколу “для створення довіри між сторонами”.

«Це була хороша зустріч. Ключ - це виконання. Що було домовлено, так це необхідність виконати Мінський протокол. Мінська угода життєво важлива, щоб створити довіру між сторонами», - заявив він.

Баррозу наголосив на 3 важливих пунктах, які мають бути виконані. «Перше - це верифікація режиму припинення вогню. Друге - необхідність проведення виборів у тій частині України відповідно до українського законодавства. І третє - це контроль та нагляд за кордоном», - сказав він і додав, що відбудуться й інші зустрічі з питання імплементації досягнутих домовленостей.

За словами Баррозу, «ніхто не ставить під питання повагу до суверенітету України і ніхто не хоче мати нового замороженого конфлікту в Європі».

«Це важливо не тільки для України, це важливо для всієї Європи та відносин ЄС з Росією. Тому ми очікуємо, що ці домовленості будуть підтверджені», - наголосив Баррозу.

Голова уряду Італії Маттео Ренці також вважає, що Порошенко провів відверту дискусію з Путіним у питанні вирішення конфлікту на Донбасі.

"Володимир та Петро дискутували відкрито та щиро", - сказав прем’єр-міністр Італії, яка головує у Європейському Союзі у другій половині 2014 року.

Крім того, Ренці назвав "одним кроком уперед" переговори за участю лідерів Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції та ЄС.

"Негайного прогресу не буде, тому сподіваюся, що за найближчі години, дні і тижні прийдемо до переломного моменту в питанні кризи в Україні. Ми наголошували на важливості зробити це якнайшвидше", - сказав італійський прем'єр.

Сам Володимир Путін назвав зустріч у Мілані "хорошою і позитивною", підкресливши, що не хоче створення нового Придністров’я, а Донбас є невід’ємною частиною України.

Про це під час підсумкової прес-конференції саміту “Європа-Азія” (ASEM) у Мілані сказав президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей.

“Також важливо відзначити, що президент Путін дав чітко зрозуміти, що він не хоче створення іншого Придністров’я, а також що Донбас є невід’ємною частиною України”, - сказав Ромпей.

Як повідомляв УНІАН, у Мілані в рамках Форуму «Україна-Азія» сьогодні вранці відбулася зустріч Порошенка у багатосторонньому форматі з головою Ради міністрів Італії Ренці, міністром закордонних справ Італії Федерікою Могеріні, федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Французької Реcпубліки Франсуа Олландом, прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, президентом РФ Путіним, президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та президентом Європейської комісії Жозе-Мануелем Баррозу.