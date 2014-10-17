Кернес доручив доньці Чечетова провести люстрацію в Харківській міськраді

Координацію роботи з забезпечення виконавчими органами Харківської міської ради виконання вимог Закону України «Про очищення влади» буде здійснювати донька відомого "регіонала" Михайла Чечетова Тетяна.

Відповідне розпорядженя підписав харківський міський голова Геннадій Кернес. "Покласти координацію роботи по забезпеченню виконавчими органами Харківської міської ради виконання вимог Закону України «Про очищення влади» на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.", - говориться у розпорядженні. Читайте такожВ апараті Харківської ОДА немає кого люструвати - головаКерівники виконавчих органів Харківської міської ради мають провести відповідні заходи до 21 жовтня. Тетяна Чечетова-Терашвілі - заступниця Кернеса, керуюча справами виконавчого комітету міської ради.

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