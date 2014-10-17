Кернес доручив доньці Чечетова провести люстрацію в Харківській міськраді

21:06, 17 жовтня 2014
Політика
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Координацію роботи з забезпечення виконавчими органами Харківської міської ради виконання вимог Закону України «Про очищення влади» буде здійснювати донька відомого "регіонала" Михайла Чечетова Тетяна.

Кернес і Чечетова проводитимуть люстрацію в Харкові / ТСН

Відповідне розпорядженя підписав харківський міський голова Геннадій Кернес.

"Покласти координацію роботи по забезпеченню виконавчими органами Харківської міської ради виконання вимог Закону України «Про очищення влади» на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.", - говориться у розпорядженні.

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Тетяна Чечетова-Терашвілі - заступниця Кернеса, керуюча справами виконавчого комітету міської ради.

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