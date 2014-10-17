Росія готова списати Україні $1 млрд боргу за газ - Путін

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Мілані, передає ВВС Україна.

За його словами, Росія недоотримала від України щонайменше 5,5 млрд доларів боргу, але готова перерахувати ціну на газ зі знижкою у 100 доларів. В результаті, борг дорівнюватиме 4,5 млрд доларів.

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"Ми заднім числом готові перерахувати цю цифру зі знижкою у 100 доларів, тоді загальна сума заборгованості виходить 4,5 млрд доларів", - сказав пан Путін.

Президент України Петро Порошенко раніше заявив, що на зустрічі з російським президентом не вдалося досягнути практичного результату з газового питання.

Новий раунд переговорів про постачання газу у форматі Україна-Росія-ЄС запланований на 21 жовтня у Берліні.