Японія готова підтримати заявку України на членство в ASEM
23:32, 17 жовтня 2014Політика
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Японія готова підтримати заявку України на членство в ASEM.
REUTERS
Про це сказав прем`єр-міністр Японії Сіндзо Абе сьогодні під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Мілані, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Також прем’єр наголосив, що Японія готова розвивати енергетичне та інвестиційне співробітництво з Україною.
Співрозмовники обговорили і можливість лібералізації візового режиму між двома країнами.
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Порошенко зазначив, що запросив прем`єр-міністра Японії відвідати Україну у зручний для нього час.
Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці вересня подала офіційну заявку на членство в ASEM і сподівається стати членом до наступного саміту організації.
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