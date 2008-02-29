Литвин заледве не потонув на зимовій рибалці

Лідер Блоку свого імені, народний депутат Володимир Литвин в інтерв`ю українському журналу "Профиль"розповів про свої пригоди на рибалці. «Минулого тижня був на рибалці – трохи не потонув. Коли летів з човна у воду – було страшно. Коли виплив – страх пройшов». «Тепер я на зимову рибалку ніколи не поїду», – упевнений Литвин.

Інтерв`ю з політиком читайте в завтрашньому номері журналу.