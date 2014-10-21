Бородай покинув посаду "заступника голови Радміну" ДНР

Про це повідомляє прес-центр ДНР.

"Олександр Юрійович Бородай, який займав посаду генерального радника – першого заступника голови Ради міністрів Донецької народної республіки, вирішив покинути її у зв'язку з переходом на іншу роботу", - йдеться в повідомленні..

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Як повідомили в ДНР, відповідну постанову "Ради міністрів республіки" №39-1 від 20.10.2014 р, підписав "голова Ради міністрів" Олександр Захарченко