Бородай покинув посаду "заступника голови Радміну" ДНР
01:12, 21 жовтня 2014Політика
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Олександр Бородай покинув пост генерального радника – першого заступника голови Радміну терористичної Донецької народної республіки.
Бородай покинув посаду "заступника голови Радміну" ДНР
Про це повідомляє прес-центр ДНР.
"Олександр Юрійович Бородай, який займав посаду генерального радника – першого заступника голови Ради міністрів Донецької народної республіки, вирішив покинути її у зв'язку з переходом на іншу роботу", - йдеться в повідомленні..
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Як повідомили в ДНР, відповідну постанову "Ради міністрів республіки" №39-1 від 20.10.2014 р, підписав "голова Ради міністрів" Олександр Захарченко
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