Держкомтелерадіо рекомендує ЗМІ відмовитись від терміну "визволення від фашистських загарбників"

Саме такий термін замість сполучення «визволення України від фашистських загарбників» пропонують вживати історики, повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо).

«Термін «визволення» передбачає волю, свободу, а у 1944 році Україна не стала вільною», - зазначається у методичних матеріалах, розміщених на веб-сайті Держкомтелерадіо.

«Із вигнанням нацистських окупантів Україна не отримала волі, тільки опинилася під іншим пануванням, результатом якого стали масові репресії та депортації, зокрема сотень тисяч українців, поляків та цілого кримськотатарського народу. Волю і свободу Український народ отримав тільки після 24 серпня 1991 року, визволення України відбулося тільки з розпадом Радянського Союзу», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Росії пакт Молотова-Ріббентропа потрапив до списку "пам'яток вітчизняної культури"Крім того, українські історики пропонують ЗМІ робити наголос на тому, що вигнання нацистів з українських територій стало можливим завдяки масовій участі українців у лавах як Червоної армії, так і українського визвольного руху - ОУН та УПА, в лавах руху опору інших країн, арміях союзників, що воювали в Італії і Франції, на Далекому Сході та на Тихоокеанському театрі воєнних дій.

Розвінчуючи міф, що Росія могла перемогти німецьких окупантів без України, історики зауважують, що внесок України у розгром гітлерівської Німеччини та її союзників важко переоцінити. За весь час війни між СРСР та Третім Рейхом 1941-1945 років жителі УРСР складали приблизно 7 мільйонів або 23% особового складу Збройних сил СРСР, що більше, ніж військо Великої Британії, яка мобілізувала близька 6 мільйонів своїх громадян. За оцінками Інституту історії НАНУ, прямі людські втрати України становили від 8 до 10 мільйонів осіб, що більше ніж сукупні людські втрати Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Польщі та Канади (близько 7,4 мільйонів).

Читайте такожСьогодні виповнюється 75 років з дня вторгнення СРСР у ПольшуТакож українські історики наголошують: слід пам’ятати, що «перемога над нацистськими окупантами – спільне досягнення антигітлерівської коаліції та визвольних рухів».

В умовах неоголошеної війни Український інститут національної пам’яті звертається до українських медіа з пропозицією ініціювати акцію пам’яті «Ті, хто боролися за Свободу» та висвітлювати у коротких відеороликах, аудіо матеріалах, розміщених у міжпрограмному просторі та новинах українських телеканалів, в радіоефірі історії легендарних українців. Героями таких оповідей мають стати, зокрема, кримськотатарський льотчик, Герой СРСР Амет-Хан Султан, український герой французького Спротиву Василь Порик, генерал УПА Василь Кук, Герой СРСР Олексій Берест, який встановив радянський прапор на Рейхстагу, Герой України Євген Березняк, який увійшов у популярну культуру під псевдо «Майор Вихрь» і долучився до порятунку від тотального знищення Кракова та інші.