Ахметов приїде в Сєверодонецьк, якщо здоров`я дозволить

Народний депутат України від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ візьме участь у з`їзді депутатів усіх рівнів в Сєверодонецьку 1 березня, якщо встигне поправитися від грипу.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар Р.АХМЕТОВА Олена ДОВЖЕНКО.

"Рінат Леонідович збирався брати участь у завтрашньому з`їзді. Але кілька днів тому він захворів на грип. І завтра все залежатиме від того, як Рінат Леонідович почуватиметься", - сказала О.ДОВЖЕНКО.