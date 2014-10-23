За добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець, двоє - поранені
13:15, 23 жовтня 2014Політика
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Протягом доби в зоні проведення АТО на Донбасі загинув один український військовослужбовець, двоє отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"За останню добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець і двоє отримали поранення. Втрат у техніці не було", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО були поранені 5 українських військовослужбовців.
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