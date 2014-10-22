За добу в зоні АТО поранено 5 військовослужбовців
13:22, 22 жовтня 2014Військо
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Протягом доби в зоні АТО отримали поранення 5 українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, після оголошення режиму "тиші" в зоні АТО в рази зменшилася кількість обстрілів терористами українських позицій і блокпостів. Однак тривав обстріл позицій сил АТО в районі Дебальцеве, Авдіївки, донецького аеропорту.
Як повідомлялося, 21 жовтня було оголошено черговий режим "тиші" в зоні АТО.
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