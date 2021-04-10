Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков вважає, що стягування російських військ до кордону з Україною - це демонстрація сили без наміру її застосувати.

Перший заступник глави української делегації у Тристоронній контактній групі, віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков оцінює як мінімальну ймовірність широкомасштабної агресії Росії проти України.

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На запитання журналіста про те, як він оцінює ймовірність широкомасштабної агресії Росії проти України, Резніков сказав: "Як мінімальну. Існують ризики, їх не можна недооцінювати, але я вважаю і маю надію, що все ж таки те, що відбувається, це скоріше демонстрація сили без наміру її застосування - заради певної мети".

На думку міністра, демонструючи силу та стягуючи війська до кордону з Україною, Росія закликає міжнародну спільноту запросити її до діалогу, адже через її заперечення своєї участі у війні на сході України та захопленні Криму інші країни припинили сприймати РФ серйозно.

"Ми такі потужні, сильні, з нами потрібно рахуватися і розмовляти через оті ризики, які ми вам демонструємо. Думаю, що така їхня головна мета", - вважає він.

Другою причиною таких дій РФ віце-прем'єр-міністр вважає намагання відволікти увагу росіян від проблем в середині країни на зовнішні загрози і ризики.

Водночас Резніков зазначив, що вважає мінімальним ризик подальшої ескалації ситуації та її "вибуху" без бажання з боку України чи боку Росії, однак не заперечує, що такий ризик є.

"Це може статися. Сьогодні, за даними наших військових, там сконцентрували до 25 тис. бойовиків, найманців першого і другого армійських корпусів під керівництвом офіцерів та інструкторів з Російської Федерації. Але, що там відбувається безпосередньо в окопах, що вони п'ють, чи що вони курять, ніхто не знає. Тому все може статися", - пояснив він.

Стягання російських військ до кордону України

30 березня 2021року Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Антоніна Доломанжи