Кулеба поінформував про останні дії Росії, спрямовані на дестабілізацію безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном обговорив загострення Росією безпекової ситуації.

Як повідомили у прес-службі МЗС України, Кулеба поінформував про останні дії Російської Федерації, спрямовані на дестабілізацію безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Він також звернув увагу на загрозливе стягування російських військ до кордону України.

Жан-Ів Ле Дріан зауважив, що Франція також із занепокоєнням стежить за стягуванням військ РФ до кордонів України та на тимчасово окуповані території. Він запевнив у незмінній підтримці Францією суверенітету і територіальної цілісності України. Глава французької дипломатії "особливо відзначив виважені та мудрі дії України" у ситуації, що склалася, поінформували в українському зовнішньополітичному відомстві.

Кулеба висловив переконання, що Франція здатна пожвавити зусилля Нормандського формату з мирного врегулювання. Своєю чергою, Жан-Ів Ле Дріан підтвердив: французька сторона зацікавлена в тому, щоб нормандський формат залишався дієвим і результативним.

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Глава МЗС України наголосив, що наразі важливі "чіткі та сильні публічні сигнали" міжнародної спільноти на підтримку України.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Світлана Закелова