Кофод запевняє, що Україна не одна на тлі агресивних дій Росії.

Міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод закликає Російську Федерацію до деескалації відносин з Україною.

Про це Кофод повідомив у Twitter.

"Як завжди, гарна розмова з моїм хорошим другом та колегою, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Я підкреслив непохитну підтримку Данією суверенітету і територіальної цілісності України. Україна не одна. Росія повинна взяти відповідальність за деескалацію", - наголосив Кофод.

Своєю чергою Кулеба подякував данському колезі "за непохитну солідарність з Україною на тлі загострювальних дій Росії та готовність діяти разом задля консолідації підтримки України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні".

Читайте такожУ РФ заявили, що стягнули війська до кордону з Україною для своєї безпеки

Росія стягує війська до кордону з Україною: що відомо

30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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Автор: Віталій Саєнко