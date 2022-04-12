Артем Ситник обіймав посаду голови НАБУ з квітня 2015 року.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звільнений із посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Про це повідомила у своєму телеграм-каналі нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина.

"Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень", - зауважила Гришина.

42-річний Ситник обіймав посаду голови НАБУ з квітня 2015 року. За фахом він юрист, колишній слідчий прокуратури.

Нагадаємо, 16 квітня 2015 року Ситник вступив на посаду керівника НАБУ, ставши першим директором Бюро.

28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ президента Петра Порошенка (від 16 квітня 2015 року № 218/2015) про призначення Артема Ситника директором НАБУ. З усім тим Ситник відмовився йти у відставку і продовжив керувати даним органом.

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