Президент США пообіцяв не припиняти спроб доставити гуманітарну допомогу навіть до Маріуполя.

Президент США Джо Байден нагадав, що два дні тому анонсував, що його країна прийме 100 тис. українських біженців і зазначив, що на сьогодні в країну прибули вже 8 тис. українців.

Про це він повідомив під час свого виступу в Польщі.

"У Брюсселі ми зібрали вже додатковий мільярд доларів на гуманітарну допомогу", - зазначив Байден.

Він підкреслив, що США не припинять спроб доставок гуманітарної допомоги в Україну і навіть в Маріуполь, який блокують війська РФ.

Як повідомляв УНІАН, Байден висловив думку, що президент РФ Володимир Путін розраховував розколоти НАТО своїм повномасштабним вторгненням в Україну, але прорахувався. "Я впевнений, що Володимир Путін розраховував на те, що зможе розколоти НАТО, зможе розмежувати східний і західний фланги або зможе розділити нації на основі минулої історії. Але він не зміг цього зробити — ми зберегли єдність", — сказав Байден.

Також Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у вищого керівництва США - президента Джо Байдена, Міністра оборони Ллойда Остіна і державного секретаря Ентоні Блінкена сьогодні не було заперечень щодо переліку озброєнь, які потрібні Україні.