Росія вже відкинула "фігові листки" і підрив росіянами Каховської ГЕС - це принципово новий етап російської агресії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що підрив росіянами Каховської ГЕС - це принципово новий етап російської агресії.

Цим підривом Росія відкритого декларує свою справжню мету - знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення, написав він у Facebook.

За його словами, відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції про "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження виключно військових об’єктів" та решти маячні, суто пропагандистських та брехливих тез.

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"Росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення. У передчутті неминучості зникнення Росії і Путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні", - написав він.

Данілов зазначає, що відбулося засідання Ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

"Коротко про результати засідання Ставки - ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав", - написав він.

Зеленський сьогодні терміново скликав РНБО

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС в Херсонській області.

Данілов повідомляв, що президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.

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