В День гідності та свободи громадяни України зберуться на Майдані Незалежності, щоб відзначити перемогу нашої держави, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем гідності та свободи.

Очільник держави написав у Telegram, що "ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо".

Президент зазначив, що в День гідності та свободи українці зберуться на Майдані Незалежності.

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"Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції гідності. Там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України. І там, де ми відзначимо День перемоги України. У мирному Києві, у мирній Україні я скажу про важливе. Про головне. Те, що лишилося незмінним. І залишиться незмінним. Слава Україні", - додав Зеленський.