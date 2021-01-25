Дарували, зокрема, книжки.

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Качура розповів, як депутати його фракції вітали президента України Володимира Зеленського з днем народження.

Читайте також"43 за паспортом, 30 в душі": іменинник Зеленський похизувався голими біцепсами у спортзалі (фото)Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів у коментарі журналістам після засідання фракції "СН", участь у якому взяв Зеленський.

Відповідаючи на питання, як він вітав Зеленського, Качура зазначив, що привітав його вранці особисто, в електронному вигляді.

"Вітали від депутатської фракції, там якісь були подарунки, книжки хтось дарував. Так, як хто вважав за необхідне. Тобто, це було персональне. Але Володимир Олександрович сказав, і про це сказали представники Офісу, що якщо хтось хоче зробити подарунок, може направити на благодійність кошти до Криворізької лікарні", - розповів Качура.

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Автор: Тетяна Поляковська