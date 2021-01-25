Президент Володимир Зеленський сьогодні святкує день народження.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на день народження президенту Володимиру Зеленському планує подарувати книги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів про подарунок президенту, який сьогодні святкує день народження.

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За словами Разумкова, сума його подарунка не перевищуватиме передбачену законодавством.

Водночас він не захотів конкретизувати, який саме буде подарунок, лише зазначив, що даруватиме «літературу».

На запитання журналістів, чи правда, що Зеленський закликав, аби гроші, які б витратили йому на подарунки, перерахували на рахунок криворізької лікарні, Разумков сказав, щоб журналісти це питання поставили президенту.

«Різні є побажання, різні пропозиції, тому що це також непогана ідея, коли не просто якісь подарунки, а ти робиш гарну справу», - сказав спікер.

При цьому він зазначив, що «така інформація є», тобто Зеленський висловлював побажання щодо перерахування грошей лікарні.

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Автор: Надя Пришляк