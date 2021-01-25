Зеленський пройшов шлях від шоумена до політика.

У понеділок, 25 січня, свій 43-й день народження святкує президент України Володимир Зеленський.

Лідера держави вже привітали у політсилі "Слуга народу" у Telegram. "Щиро вітаємо главу держави з днем народження! Дякуємо за плідну роботу та сміливість ухвалювати складні рішення. Бажаємо сил та наполегливості й надалі будувати нову, сильну та успішну Україну", - написали "слуги".

УНІАН у день народження Володимира Зеленського зібрав цікаві факти про нього. Він пройшов шлях від шоумена до політика.

Володимир Зеленський: де народився, ріс, навчався

Народився Зеленський 25 січня 1978 року в Кривому Розі. У дитинстві прожив з батьками чотири роки в Монголії, в місті Ерденет, там же і закінчив перший клас. Потім його сім'я повернулася в Кривий Ріг, де він навчався в школі № 95 з поглибленим вивченням англійської мови.Читайте такожУ Зеленського прогнозують відновлення економіки України у 2021 році

У 1995 році вступив до Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету, в якому він отримав юридичну освіту. Правда, за фахом працював два місяці – на практиці.

Шлях Володимира Зеленського-шоумена

Володимир Зеленський став відомим ще в 1990-ті роки завдяки КВК. Він був учасником СТЕМ "Безпритульний", команди "Молодий Кривий Ріг", "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит".

Стартом зіркового шляху став 1997 рік, коли Зеленський (як капітан) спільно з Денисом Манжосовим, Юрієм Краповим та Олександром Пікаловим створив команду "95-й квартал", яка була названа на честь одного з районів Кривого Рогу. Незабаром команда пробивається до Вищої ліги КВК.

У 2003 році стався конфлікт "95 кварталу" з творчим об'єднанням Олександра Маслякова "АМіК", через що вся команда Зеленського покинула КВК.

Вільне плавання: "Студія "Квартал 95"

У 2005 році, після скандалу з КВК, шоу "Вечірній квартал" стартує на одному з українських каналів. Незабаром ця програма стала найбільш рейтинговою на українському ТБ у сегменті телевізійного гумору.

Пізніше була відкрита "Студія "Квартал-95". І тоді Зеленський з партнерами запускає низку успішних проектів, серед яких, наприклад, "Вечірній Київ", "Бійцівський клуб" і "Україно, вставай", "Ліга сміху".

Кінокар'єра Зеленського

У 2008 році зіграв одну з головних ролей у комедії "Кохання у великому місті", а потім – у продовженнях цього фільму, що вийшли у 2010 і 2013 роках.

У 2011 році в прокат вийшов римейк "Службового роману", де Зеленський зіграв головну роль. Потім були зйомки в комедії "Ржевський проти Наполеона".

Також Зеленський зіграв роль вчителя Василя Голобородька, який став президентом, в популярному телесеріалі "Слуга народу".

Ще один не менш успішний і популярний проект Володимира Зеленського та студії "Квартал 95" – комедійний серіал "Свати".Читайте такожДружина президента розповіла, чи обговорював Зеленський з нею похід на другий термін

Володимир Зеленський: особисте життя

Шоумен перебуває у шлюбі з Оленою Кияшко з 2003 року, з якою до весілля зустрічався близько 7 років. Вони навчалися у паралельних класах в школі.

У 2008 році у сім'ї з'явилося поповнення – донька Саша. А на початку 2013 року - син Кирило.

Політична кар'єра Володимира Зеленського

В українських ЗМІ давно (з 2017 року) писали про те, що Володимир Зеленський може взяти участь у президентських виборах 2019.

Виступаючи з новорічним зверненням на телеканалі "1+1" 31 грудня 2018 року, Зеленський оголосив, що буде балотуватися на посаду глави держави на виборах президента 2019. Пізніше партія «Слуга народу» висунула шоумена кандидатом у президенти.

У першому турі президентських виборів Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів. За результатами другого туру виборів він набрав 73,22% й здобув перемогу над Петром Порошенком.

Інавгурація Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2019-го року. Він став наймолодшим головою держави.

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Автор: Ольга Робейко