Михайло Подоляк закликав політиків "закінчувати pr-перформанси".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що очільниця партії "Голос" Кіра Рудик не бере участі в переговорному процесі щодо евакуації українських воїнів з "Азовсталі".

Цитує Подоляка "Українська правда".

"Зрозуміло, що ні. Ніякої Рудик взагалі не було. Не її рівень, не її компетенції. Взагалі дуже дивно, коли з’являються подібні "інформації" чи "помилки журналістів". Тому що очевидно - без утаємниченого натяку самого, вибачте, політика таке не трапляється. Проста пропозиція до всіх, в тому числі до Рудик - будь ласка, закінчуйте свої pr-перформанси, бо це дуже шкодить і переговорним процесам, і загрожує життю наших воїнів", - сказав представник ОПУ Подоляк.

Згодом Рудик у Facebook дала свій коментар щодо інциденту:

"Після багатьох запитів ЗМІ, повідомляю, що я не беру участі у перемовинах щодо евакуації заручників з "Азовсталі". Мало того, в статті Нью-Йорк Таймс про це нема ні слова. Зараз дуже чутливий час і критичний момент для складної операції по звільненню наших людей. Прошу всіх максимально обережно поводитись з інформацією".

Раніше видання The New York Times писало, що Рудик бере участь в перемовинах щодо евакуації українців з "Азовсталі".

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Кіра безліч разів виставляла світлини, де вона позує з автоматом в руках. У мережі жартували, що вона навіть в душ ходить зі зброєю.