Аналітики ISW припускають, що в Кремлі можуть не дозволити обмін українських військових, евакуйованих з "Азовсталі".

Росія погодилася на евакуацію українських захисників з "Азовсталі", щоб скоріше оголосити про захоплення Маріуполя.

До такого висновку прийшли в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики стверджують, що Кремль також міг піти на такий крок, щоб відвернути критику в соціальних мережах з приводу невдалої російської переправи через річку Сіверський Донець і в цілому повільних темпів вторгнення.

При цьому там припускають, що агресор може відмовити в обміні захисників Маріуполя.

"Деякі депутати Держдуми Росії клопочуть про ухвалення законів, що забороняють обмін полоненими на осіб, обвинувачених у "нацизмі". Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що захисникам Маріуполя повинні бути пред'явлені звинувачення у військових злочинах і їх не можна обмінювати на російських військовополонених. Кремль може проігнорувати побоювання російської Державної Думи або використовувати їх для саботажу переговорів з Україною", - сказано в повідомленні.

В Інституті зазначають, що в РФ евакуація з "Азовсталі" може викликати невдоволення, оскільки російська пропаганда раніше твердила про "успішні атаки" на "Азовсталь", а деякі глядачі очікували знищення захисників Маріуполя.

"Деяким росіянам може бути важко поєднати тріумфальне послання з раптовими переговорами, що призвели до капітуляції шляхом переговорів", - йдеться в звіті ISW.

Там також нагадали повідомлення української розвідки про підготовку окупантами "прес-туру" для іноземних журналістів по окупованих територіях України. В ході нього завезені з ОРДЛО люди будуть на камери розповідати про "злочини" захисників Маріуполя.

Евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі"

16 травня з "Азовсталі"до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених бійців "Азову". Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому планується обмін.

Пізніше віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що 16 травня було евакуйовано понад півсотні поранених військових. Вона уточнила, що операція з порятунку українських військових з маріупольського заводу "Азовсталь" триває.

За словами президента Володимира Зеленського, до евакуації з "Азовсталі" залучені найбільш впливові посередники.

Тим часом у Держдумі РФ готують закон про заборону обміну українських бійців із загону особливого призначення "Азов", яких вивезли з Маріуполя.