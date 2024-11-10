Він подякував їм за службу та сказав, що цінує попередню роботу з ними.

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив, що не запросить до своєї нової адміністрації Ніккі Гейлі та Майка Помпео.

"Я не буду запрошувати колишнього посла [Сполучених Штатів в ООН] Ніккі Гейлі або колишнього держсекретаря [та директора Центрального розвідувального управління] Майка Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується", – написав він на своїй сторінці у соцмережі Truth.

За словами політика, йому дуже сподобалась попередня робота з ними й він дуже її цінує. Також Трамп подякував за їхню службу країні.

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Чим відомі Помпео та Гейлі

Перед виборами Майк Помпео у своїй колонці на WSJ пропонував різко збільшити підтримку України і таким чином змусити РФ до закінчення війни. Серед іншого йшлося про реальні санкції проти Росії, створення програми "ленд-лізу" на 500 мільярдів доларів на зброю для України, зняття всіх обмежень на отримання та використання зброї, відродження НАТО та приєднання України до Альянсу.

The Telegraph зазначав, що варіант плану завершення війни в Україні, який обере Трамп, ймовірно, залежатиме від членів його кабінету. Зокрема, державний секретар Трампа під час його першого терміну Майк Помпео, який може очолити Пентагон, критикував адміністрацію президента Джо Байдена за недостатню допомогу Україні. Видання зауважило, що Помпео не підтримав би угоду, яка буде вигідна РФ.

Водночас Ніккі Гейлі намагалась стати кандидатом у президенти від республіканців. Вона виступала за подальше надання допомоги Україні у війні проти Росії та заявляла про необхідність нагадати американському народу, що Путін - це не та людина, якій можна довіряти.

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