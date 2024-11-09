Гарріс раніше була окружним прокурором Сан-Франциско і генеральним прокурором Каліфорнії.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс після програшу на президентських виборах може стати суддею Верховного суду США.

Як пише Newsweek, адвокат Бакарі Селлерс, який восьми років був членом Палати представників від демократів, заявив, що 70-річна суддя Соня Сотомайор може піти у відставку з Верховного суду. Це дасть змогу президенту Джо Байдену запропонувати на посаду Гарріс.

Гарріс раніше була окружним прокурором Сан-Франциско і генеральним прокурором Каліфорнії. Як пише видання, призначення адвоката без суддівського досвіду до суду є незвичним, однак не унікальним. У свій час експрезидент Барак Обама номінував на посаду судді Верховного суду Олену Каган, яка також не мала такого досвіду.

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За словами Селлерса, посада судді дасть Гарріс нову роль після поразки та гарантує їй при цьому довгострокове ліберальне місце. Адвокат вважає, що Байден може поспішити з цим рішенням, щоб встигнути до повернення Трампа у Білий дім.

"Я думаю, що це насправді дуже хороший план. Я думаю, що це те, що має відбутися", — підсумував Селлерс.

Вибори у США - поразка Гарріс

Як відомо, на президентських виборах здобув перемогу Дональд Трамп. Гарріс, коментуючи свою поразку, зазначила, що результат виборів був не тим, "чого ми хотіли і за що ми боролися".

Союзники Гарріс вважають, що в її поразці на виборах винен Байден. Вони висловили глибоке розчарування Байденом за те, що він надто довго тягнув під час виборчої кампанії і не визнав раніше, що не справляється зі своїми завданнями.

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