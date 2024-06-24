Міжрелігійне насильство - це те, чим "дуже, дуже стурбований" російський лідер.

Репутація правителя Росії Володимира Путіна як лідера, здатного гарантувати порядок у величезній країні, похитнулася після того, як в РФ сталися два масштабні теракти протягом трьох місяців. Про це пише CNN.

Видання зазначає, що сплеск насильства відбувається в той час, коли відроджується етнічна напруга, яка посилюється як прагненням поповнити російські військові лави, оскільки війна Путіна проти України продовжується, так і триваючим конфліктом на Близькому Сході.

За даними російської влади, у хаотичних сутичках щонайменше 20 людей отримали поранення і 60 осіб були затримані. Кілька відео в соціальних мережах показали натовп людей в аеропорту та на злітно-посадковій смузі, одні розмахували палестинським прапором, інші проривалися крізь зачинені двері міжнародного терміналу.

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"Міжрелігійне насильство — це те, чим "дуже, дуже стурбований" російський лідер Путін", - сказала колишній керівник московського бюро ЗМІ Джилл Догерті у відповідь на недільні напади в Дагестані.

Останні теракти в РФ

Напередодні було названо кількість знищених бойовиків і поліцейських унаслідок стрілянини в російській республіці Дагестан. За даними росЗМІ, було ліквідовано шістьох бойовиків і понад 15 поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Дагестані спалахнули вуличні бої між терористами і поліцією. Зокрема, в Махачкалі невідомі відкрили вогонь з автоматів по синагозі, а потім вступили в перестрілку з поліцейськими. У синагозі сталася пожежа. Крім того, повідомлялося, що атаковано дві православні церкви. За попередніми даними, було п'ять жертв і 23 постраждалих.

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