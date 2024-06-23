Повідомляється щонайменше про 20 поранених і 5 загиблих у двох містах республіки.

У російському регіоні Дагестан, де восени були антисемітські погроми, сьогодні група чоловіків влаштувала стрілянину - атакували синагогу, дві православні церкви, а також поліцейських. Є загиблі та поранені, повідомляє ASTRA.

За даними дагестанського МВС, у місті Махачкала невідомі обстріляли синагогу з автоматів, а потім вступили в перестрілку з поліцією. Синагога загорілася. За попередніми даними, двоє співробітників поліції загинули, ще двоє поранені.

Водночас у місті Дербент, розташованому більш ніж за 100 км на південь, атакували православну церкву, убито священика. У перестрілці з невідомими загинув один співробітник поліції, ще один був поранений.

"Отця Миколу в церкві в Дербенті вбили, перерізали горло. 66 років йому було, дуже хворів", - повідомив голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв.

Також повідомляється, що невідомі відкрили стрілянину на кордоні Росії та невизнаної Абхазії в районі КПП на річці Псоу. Там одна людина загинула, троє поранені.

Національний антитерористичний комітет стверджує, що атаковано було дві православні церкви, синагогу і пост ДПС - але без уточнення, де що.

За попередньою інформацією, двох нападників було вбито - місце не уточнюється. Також відомо про спробу затримання деяких нападників на міському пляжі Махачкали.

Попередньо, загальна кількість постраждалих становить 23 людини, 5 загиблих.

Один із нападників - син чинного глави муніципального утворення Дагестану, повідомляють дагестанські пабліки. Ця інформація не підтверджена.

Оновлено о 21:10: За даними російських Telegram-каналів, в одній із православних церков Махачкали тримають близько 40 заручників. Інші пишуть, що терористи забарикадувалися в житловому будинку.

Вбито шістьох поліцейських, ще 12 отримали поранення. Російські ЗМІ з посиланням на джерело у правоохоронних органах пишуть, що нападники можуть бути причетними до міжнародних терористичних організацій.

"Судячи з дій нападників, їхніх вигуків і зовнішнього вигляду, терористи належать до ісламістської терористичної організації", - йдеться у повідомленні.

Теракти в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, замість того, щоб протистояти загрозі ісламського тероризму, російські силовики зосередилися на війні з Україною. Наприклад, теракт у московському кіноконцертному залі "Крокус", де в березні ісламісти вбили понад 150 осіб, російські "правоохоронці" повісили на Україну.

Майже відразу після цього ісламісти влаштували бунт в одній із в'язниць Ростовської області. При цьому розкрилися кричущі факти порушення правил тюремного режиму, завдяки яким теракт став можливим.

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