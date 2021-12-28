Раніше виник скандал через відверте вбрання помічниці Гарбарука.

Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

"Щойно заступник міністра освіти Ігор Гарбарук був звільнений Кабміном за його заявою", - зазначила вона.

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24 грудня Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську мерію та поспілкувався з міським головою Львова Андрієм Садовим.

Значний резонанс викликав наряд помічниці Гарбарука Христини Тішкун, яка перебувала в поїздці разом з ним: на фото з ділової зустрічі з Садовим та іншими посадовими особами вона стоїть між Гарбаруком і мером у вечірній сукні з дуже відвертим декольте.

У свою чергу Гарбарук вирішив відреагувати на скандал, процитувавши вірш Кіплінга "якщо".

"О, Якщо ти спокійний, не розгублений, коли втрачають голови навколо, і якщо ти собі залишився вірний, коли в тебе не вірить кращий друг, і якщо чекати вмієш без хвилювання, не станеш брехнею відповідати на брехню, не будеш злісний, ставши для всіх мішенню, але і святим себе не назвеш", - написав чиновник.

Ігоря Гарбарука призначили на посаду заступника міністра освіти та науки ще 17 липня.

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