Youtube поки не відповів на звернення України про закриття "каналів Медведчука".

Україна двічі офіційно зверталася до Youtube, щоб заблокувати там телеканали, які пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком - 112, NewsOne та ZIK.

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Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він наголосив, що від відеохостингу відповідь українська сторона поки не отримала.

Ткаченко зазначив, що Україна не один раз зверталася до Youtube, щоб заблокувати так трансляції цих каналів.

"Звернення було, було і повторне звернення, тому що після цього були інші рішення з приводу санкцій по Медведчуку. Відповіді поки що не було", - повідомив Ткаченко.

Санкції України проти Медведчука

2 лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Медведчук оскаржив у Верховному суді указ про запроваджені проти нього санкції.

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Автор: Тарас Сидоржевський