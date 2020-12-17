Місцева влада розмірковує, яким способом увічнити пам'ять покійного міського голови.

У Харкові можуть встановити пам'ятник покійному міському голові Геннадію Кернесу або назвати вулицю його ім'ям.

Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов, пише "Страна".

Варіанти того, як ушанувати пам'ять градоначальника, зараз продумують у міській раді. За словами Терехова, Кернес став "брендом Харкова".

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"І ми обов'язково увічнимо пам'ять Кернеса в Харкові. Це наш святий обов'язок перед ним. Деякі варіанти ми зараз опрацьовуємо з юридичної точки зору. Увічнити людину можна по-різному. Це може бути як пам'ятник, так і вулиця, проспект, названі його ім'ям. Ми зараз думаємо, як це зробити. Хоча я вважаю, що Кернес вже і так увічнив себе багато в чому в Харкові. Наше завдання - зробити так, щоб пам'ять про Кернеса збереглася у людей", - зазначив чиновник.

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4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса, який лікувався в Німеччині від наслідків коронавірусу, погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня бізнесмен Павло Фукс повідомив, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Повноваження міського голови Харкова у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса переходять до секретаря мерії. Не пізніше ніж на 15-й день особа, яка здійснює повноваження мера, має звернутися до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів.

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Автор: Юрій Годован