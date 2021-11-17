Народний обранець вважає, що на нього чинили тиск.

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива збирається подавати до суду через позбавлення його права на нагородну зброю і позбавлення звання кандидата наук.

Про це він розповів у коментарі УНІАН.

Відповідаючи на запитання про причини позбавлення його звання кандидата наук, Кива зазначив: "Це системна робота з дискредитації мене, і це ж прямі провокації. Приходити в будинок, де живе моя дитина, перевертати речі... Що забрали? Мисливський карабін "Вулкан"? Так подзвонили б – я б його сам приніс".

Він вважає це тиском.

"У цей час, поки йдуть обшуки, виявляється, скликається комісія при Міністерстві освіти, яка раптом приймає рішення, що хоч у науковій роботі і немає плагіату, і до захисту немає претензій, але претензія з'явилася про те, що в ній недостатньо новизни", – розповів депутат.

Кива зазначив, що повинен ознайомитися з відповідним наказом міністерства, і якщо він з цим не згоден, то може оскаржити його в судовому порядку.

Читайте такожПозбавлений наукового ступеня та нагородної зброї Кива матюкався в Раді (відео)"Звичайно ж, я буду в судовому порядку відстоювати свою позицію, домагатися справедливості... З усіх питань. Однозначно, по кандидату наук. Однозначно, буду звертатися щодо наказу міністра про позбавлення мене нагородної зброї", – заявив парламентарій.

Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію на тему: "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Ця подія набула суспільного резонансу, з'явилася інформація, що депутат долучив до своєї роботи довідки з підробленими підписами та вказав на наукові конференції, в яких не брав участі.

28 квітня народний депутат з фракції "Голос" Наталія Піпа звернулася до Міносвіти про необхідність проведення експертизи дисертації Киви.

Вранці 16 листопада правоохоронці провели обшуки в будинку Киви. Депутат заявив, що його переслідують за політичну позицію.

Водночас в Офісі генерального прокурора поінформували, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

В цей же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яка була видана йому в 2015 році. "Підстава: його негідна поведінка і дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені Української держави", – сказав міністр.

15 жовтня Кива в соцмережі оприлюднив відеозвернення російською мовою і сказав, що є "лідером антифашистського руху в Україні". Кива тримав у руках автомат. Він записав звернення в річницю вбивства лідера ОУН Степана Бандери, вбитого 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. В кінці звернення Кива стріляє з автомата в повітря, а за його спиною в небо були запущені феєрверки.

Раніше в жовтні Кива записав відео, в якому на тлі державних прапорів України вітає президента РФ Володимира Путіна з днем народження і називає його "лідером нації дружнього народу".

Як стверджували в партії "УДАР Віталія Кличка", через це відео за їх заявою проти Киви відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про держзраду.

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що проти Киви заведено кілька справ.

Автор: Таня Поляковська