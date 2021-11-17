Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива збирається подавати до суду через позбавлення його права на нагородну зброю і позбавлення звання кандидата наук.
Про це він розповів у коментарі УНІАН.
Відповідаючи на запитання про причини позбавлення його звання кандидата наук, Кива зазначив: "Це системна робота з дискредитації мене, і це ж прямі провокації. Приходити в будинок, де живе моя дитина, перевертати речі... Що забрали? Мисливський карабін "Вулкан"? Так подзвонили б – я б його сам приніс".
Він вважає це тиском.
"У цей час, поки йдуть обшуки, виявляється, скликається комісія при Міністерстві освіти, яка раптом приймає рішення, що хоч у науковій роботі і немає плагіату, і до захисту немає претензій, але претензія з'явилася про те, що в ній недостатньо новизни", – розповів депутат.
Кива зазначив, що повинен ознайомитися з відповідним наказом міністерства, і якщо він з цим не згоден, то може оскаржити його в судовому порядку.
Читайте такожПозбавлений наукового ступеня та нагородної зброї Кива матюкався в Раді (відео)"Звичайно ж, я буду в судовому порядку відстоювати свою позицію, домагатися справедливості... З усіх питань. Однозначно, по кандидату наук. Однозначно, буду звертатися щодо наказу міністра про позбавлення мене нагородної зброї", – заявив парламентарій.
Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію на тему: "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Ця подія набула суспільного резонансу, з'явилася інформація, що депутат долучив до своєї роботи довідки з підробленими підписами та вказав на наукові конференції, в яких не брав участі.
28 квітня народний депутат з фракції "Голос" Наталія Піпа звернулася до Міносвіти про необхідність проведення експертизи дисертації Киви.
Вранці 16 листопада правоохоронці провели обшуки в будинку Киви. Депутат заявив, що його переслідують за політичну позицію.
Водночас в Офісі генерального прокурора поінформували, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.
В цей же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яка була видана йому в 2015 році. "Підстава: його негідна поведінка і дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені Української держави", – сказав міністр.
15 жовтня Кива в соцмережі оприлюднив відеозвернення російською мовою і сказав, що є "лідером антифашистського руху в Україні". Кива тримав у руках автомат. Він записав звернення в річницю вбивства лідера ОУН Степана Бандери, вбитого 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. В кінці звернення Кива стріляє з автомата в повітря, а за його спиною в небо були запущені феєрверки.
Раніше в жовтні Кива записав відео, в якому на тлі державних прапорів України вітає президента РФ Володимира Путіна з днем народження і називає його "лідером нації дружнього народу".
Як стверджували в партії "УДАР Віталія Кличка", через це відео за їх заявою проти Киви відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про держзраду.
Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що проти Киви заведено кілька справ.