Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива стверджує, що слідом за вилученням нагородної зброї його також позбавили звання кандидата наук.
У коментарі виданню "Страна" Кива заявив, що відповідне рішення прийняла комісія Міністерства освіти.
За його словами, комісія не виявила новизни в його "дослідженні".
"Влада не тільки позбавила мене нагородного пістолета, а й сьогодні під час обшуку змусила комісію в Міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації й немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни. Це черговий формальний привід влади мене дискредитувати. Сьогодні також пройшли обшуки в квартирі, де проживає моя друга дочка за тими ж моїми статтями", - заявив депутат.
Читайте такожСкандального Киву "розстріляли" у відповідь на його провокацію з портретом Бандери (відео)Він також повідомив, що оскаржуватиме в суді рішення МВС про вилучення зброї та МОН про позбавлення його наукового ступеня.
Кива захистив дисертацію: деталі
- 26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління. На захист не пускали журналістів "без акредитації", а троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід в аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості.
- За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю Правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право. Також він навчався в Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі.
- Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива сказав, що тепер "наукове співтовариство стало сильнішим".
- ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і відзначив конференції, в яких не брав участі.
- Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили.