Раніше сьогодні у Киви забрали нагородну зброю й провели обшуки.

Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива стверджує, що слідом за вилученням нагородної зброї його також позбавили звання кандидата наук.

У коментарі виданню "Страна" Кива заявив, що відповідне рішення прийняла комісія Міністерства освіти.

За його словами, комісія не виявила новизни в його "дослідженні".

"Влада не тільки позбавила мене нагородного пістолета, а й сьогодні під час обшуку змусила комісію в Міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації й немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни. Це черговий формальний привід влади мене дискредитувати. Сьогодні також пройшли обшуки в квартирі, де проживає моя друга дочка за тими ж моїми статтями", - заявив депутат.

Читайте такожСкандального Киву "розстріляли" у відповідь на його провокацію з портретом Бандери (відео)Він також повідомив, що оскаржуватиме в суді рішення МВС про вилучення зброї та МОН про позбавлення його наукового ступеня.

Кива захистив дисертацію: деталі

26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління. На захист не пускали журналістів "без акредитації", а троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід в аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості.

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю Правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право. Також він навчався в Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива сказав, що тепер "наукове співтовариство стало сильнішим".

ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і відзначив конференції, в яких не брав участі.

Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили.

Автор: Віолетта Орлова