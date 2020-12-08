Кулеба і Говорова будуть заступниками Кличка в питаннях здійснення самоврядних повноважень.

Київська міська рада погодила призначення Олексія Кулеби та Олени Говорової на посади заступників голови КМДА.

Читайте такожУ новій Київраді створили сім фракцій: стало відомо, хто їх очоливЯк передає кореспондент УНІАН, ці кандидатури отримали 68 та 71 голосів (відповідно) підтримки депутатського корпусу з числа 119 зареєстрованих в сесійній залі.

Кулеба і Говорова будуть заступниками голови КМДА Віталія Кличка у питаннях здійснення самоврядних повноважень.

В сесійній залі зазначалось, що в Київраді погоджуються заступники голови виконавчого органу (КМДА) виключно по зазначеному напрямку, які займатимуться гуманітарним блоком питань.

Як відомо, Кулеба обіймає посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА (з листопада 2019 р.), Говорова – депутат Київради, представник партії "Слуга народу".

Вибори в Києві: результати голосування

Пройти до Київради вдалося сімом партіям. Найбільше крісел забирає «Європейська солідарність» – 20,52%, а також партія Віталія Кличка «УДАР» – 19,98%.

Крім того, у міськраду проходить «Єдність» Олександра Омельченка – 8,74%, «Опозиційна платформа – За життя» – 7,81%, ВО «Батьківщина» – 7,49%, «Слуга народу» – 7,53% та «Голос» – 5,97%.

За порогом мерії опинилися, зокрема, «Перемога Пальчевського» – 4,56%, «Сила і честь» Ігоря Смешка – 3,31%, «Свобода», – 3,14% і «Партія Шарія» – 2, 71%, Радикальна партія Ляшка – 0,33%

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Автор: Інна Андаліцька